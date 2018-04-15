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В США призывают бойкотировать Starbucks после задержания желавших пописать бесплатно негров
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В США призывают бойкотировать Starbucks после задержания желавших пописать бесплатно негров 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В США в центре скандала, который грозит общенациональным бойкотом, оказалась крупная сеть кофеен Starbucks. Там задержали пару афроамериканцев, которые пожелали воспользоваться туалетом, но ничего при этом не купили. Случай в Филадельфии возмутил общественность. Как передает, руководство компании извинилось. Но полиция уверена, что на основании имевшихся данных действовала верно.
The Daily Mail
сообщает, что двое темнокожих сидели в кафе, ожидая своего друга. И решили воспользоваться туалетом. Работники кофейни заявили, что туалет только для клиентов.
В полиции заявили, что получили из кофейни звонок о буянящих посетителях, которые проникли в неположенное помещение. Комиссар полиции Ричард Росс уверяет, что работники кофейни неоднократно и вежливо просили двух афроамериканцев выйти, а когда те отказались, полицейские сделали все строго по протоколу.
Однако видео странного задержания попало в Сеть и вызвало бурную реакцию общественности. В американском Twitter хэштег
#BoycottStarbucks
в субботу вывели в топ.
"Чтобы сидеть в «Старбакс», вы должны быть настолько белыми", — подписал один из пользователей фото кофе с молоком.
"At Starbucks you must be THIS white to sit at their tables"#BoycottStarbucks pic.twitter.com/U7RLPPpx8l
— Kim WhyNot (@davis_whynot) 14 апреля 2018 г.
Извинения от Starbucks недовольные формулировками пользователи также подвергли правке:
Fixed!? #BoycottStarbucks pic.twitter.com/Xi3VolF4Ey
— TheRowdyTweets (@MayaAaliya) 14 апреля 2018 г.
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