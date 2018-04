В США призывают бойкотировать Starbucks после задержания желавших пописать бесплатно негров

США в центре скандала, который грозит общенациональным бойкотом, оказалась крупная сеть кофеен Starbucks . Там задержали пару афроамериканцев, которые пожелали воспользоваться туалетом, но ничего при этом не купили. Случай в Филадельфии возмутил общественность. Как передает, руководство компании извинилось. Но полиция уверена, что на основании имевшихся данных действовала верно.

сообщает, что двое темнокожих сидели в кафе, ожидая своего друга. И решили воспользоваться туалетом. Работники кофейни заявили, что туалет только для клиентов.

В полиции заявили, что получили из кофейни звонок о буянящих посетителях, которые проникли в неположенное помещение. Комиссар полиции Ричард Росс уверяет, что работники кофейни неоднократно и вежливо просили двух афроамериканцев выйти, а когда те отказались, полицейские сделали все строго по протоколу.

Однако видео странного задержания попало в Сеть и вызвало бурную реакцию общественности. В американском Twitter хэштег

#BoycottStarbucks

в субботу вывели в топ.

"Чтобы сидеть в «Старбакс», вы должны быть настолько белыми", — подписал один из пользователей фото кофе с молоком.

"At Starbucks you must be THIS white to sit at their tables"#BoycottStarbucks pic.twitter.com/U7RLPPpx8l

— Kim WhyNot (@davis_whynot) 14 апреля 2018 г.

Извинения от Starbucks недовольные формулировками пользователи также подвергли правке:

Fixed!? #BoycottStarbucks pic.twitter.com/Xi3VolF4Ey

— TheRowdyTweets (@MayaAaliya) 14 апреля 2018 г.