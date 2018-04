В США призывают бойкотировать Starbucks из-за расистского скандала

МОСКВА , 15 апр — РИА Новости . После инцидента в Филадельфии, когда двум чернокожим мужчинам запретили воспользоваться туалетом в Starbucks , в соцсетях стали призывать к бойкоту сети кофеен. Об этом сообщает CNBC.

Скандал произошел в четверг, когда двое афроамериканцев зашли в кофейню и остались там ждать своего друга. При этом оба посетителя ничего не заказывали. Когда один из них захотел зайти в туалет, работники заведения заявили, что он предназначен только для клиентов. После этого их несколько раз попросили покинуть кафе, однако они отказались. Затем работники вызвали полицию, которая задержала мужчин.

Представитель полиции Ричард Росс позднее заявил, что стражи правопорядка «не сделали ничего плохого».

Позднее компания публично извинилась за произошедшее, однако об инциденте стало известно общественности, которая осудила руководство Starbucks. Хэштег #boycottstarbucks стал одним из самых популярных в американском сегменте Twitter.

How about #BoycottStarbucks by going in, sitting down and not ordering anything.

— Seriously? (@norcalpackerfan) 14 апреля 2018 г.

"Как насчет того, чтобы сходить в Starbucks, посидеть и ничего не заказать?" — предлагает один из пользователей.

Me calling the police when I see white people in Starbucks who didn’t order nothing, from now on #BoycottStarbucks pic.twitter.com/EWWwdKHeOl

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) 14 апреля 2018 г.

​"Вот как отныне буду выглядеть я, когда звоню в полицию при виде белых в Starbucks которые ничего не заказывают", — написал Тарик Нашид.

I am 100% confident that as a white man in America, I could go to any coffeeshop and sit for two hours without ordering anything and the police would not be called. 100%. #BoycottStarbucks

— JRehling (@JRehling) 14 апреля 2018 г.

"Я на 100% уверен, что, будучи белым мужчиной в Америке, я могу пойти в любую кофейню и сидеть там два часа не заказывая ничего, и никто не вызовет полицию. 100%", — написал другой пользователь. В то же время, некоторые находят призывы к бойкоту франшизы сомнительными.

Starbucks is one of the most liberal companies out there. They hired thousands of refugees to virtue signal, removed Christmas imagery from their cups, and the CEO even endorsed Hillary. It’s entertaining watching liberals eat liberals with this boycott. #BoycottStarbucks

— Only The Truth (@iMeltSn0wflakes) 14 апреля 2018 г.

​"Starbucks — одна из самых либеральных компаний. Они наняли тысячи беженцев из благих побуждений, убрали рождественские образы со своих кружек, а их глава даже поддержал Хиллари. Так увлекательно наблюдать, как либералы грызутся с либералами вокруг этого бойкота", — отметил один из пользователей.