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Starbucks в США объявили бойкот за отказ пустить в туалет чернокожего
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Starbucks в США объявили бойкот за отказ пустить в туалет чернокожего 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
В США вокруг сети Starbucks разгорелся скандал после отказа персонала одной из кофеен в Филадельфии пустить в туалет чернокожего посетителя.
Как передает «Би-би-си», инцидент произошел в одной из кофеен сети в Филадельфии. Двое чернокожих мужчин решили дождаться в кофейне своего знакомого.
При этом заказывать что-то в заведении они не захотели. На просьбу одного из мужчин воспользоваться туалетом персонал ответил отказом, сославшись на то, что эта услуга только для клиентов, и вызвал полицию. Задержанных доставили в наручниках в участок, но обвинения им так и не предъявили.
После этого в Сети начались призывы к бойкоту Starbucks, которую обвинили в расизме.
Глава компании Кевин Джонсон вынужден был извиниться от лица компании и рассказал, что встретился с выдворенными из кофейни мужчинами.
Он пообещал также, что 8 тыс. кофеен сети в США 29 мая прекратят работу, чтобы провести инструктаж 175 тыс.сотрудников о недопустимости расовых предрассудков. Это обойдется компании в 20 млн долларов.
Напомним, 1 февраля сержант с одной из авиабаз США разместила в интернете видеоролик, где подвергла резкой критике поведение своих подчиненных — чернокожих женщин. После этого ее сняли с командной должности.
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