Ещё
Двое чернокожих не смогли сходить в туалет в Starbucks и запустили бойкот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое чернокожих не смогли сходить в туалет в Starbucks и запустили бойкот 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети призвали бойкотировать кофейню Starbucks за то, что одно из заведений сети в Филадельфии (США) отказалось позволить двум афроамериканцам воспользоваться туалетом. Хэштег #boycottstarbucks стал одним из самых популярных в американском сегменте Twitter, сообщает CNBC.
Представители компании извинились за случившееся и отметили, что пересмотрят правила поведения в кофейнях.
Как отмечает телеканал, двое чернокожих мужчин ожидали в Starbucks своего приятеля, но ничего не заказывали. Один из них захотел зайти в туалет, но сотрудники заведения заявили, что им могут пользоваться только клиенты. После этого работники несколько раз просили посетителей покинуть кафе, но те отказывались. Прибывшие по их звонку полицейские арестовали мужчин, но позже отпустили.
Многие пользователи соцсетей обвинили Starbucks в расизме и отметили, что если бы в кофейню пришли белые и ничего не заказывали, никто бы не просил их уйти и не вызывал бы полицию. Другие призвали посетить заведение и просто посидеть там.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ156
Эксперты обрадовали россиян163
Китай бросил вызов США258
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт63
В Германии столкнулись два самолёта6
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение