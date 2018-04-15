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Асад не уезжал из страны и работает в Дамаске, заявил депутат
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Асад не уезжал из страны и работает в Дамаске, заявил депутат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад не уезжал из страны, он работает в Дамаске, заявил журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
"Наша встреча это еще одно подтверждение том, что западные СМИ постоянно лгут про Сирию. Они писали, что Асад с семьей уехал в Иран, бросив свою страну. Он в Дамаске, он работает", — заявил Саблин по итогам встречи российских парламентариев с президентом Сирии.
Во вторник в ряде ближневосточных СМИ появились сообщения об эвакуации Асада и его семьи в Тегеран на фоне возможных силовых акций США и других западных стран против Сирии.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии
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