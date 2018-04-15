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17 лучших номеров самарских студентов поборются за выход во Всероссийскую Студвесну
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17 лучших номеров самарских студентов поборются за выход во Всероссийскую Студвесну 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В «МТЛ Арене» в 18:00 определят самых творческих ребят регионального этапа студенческого фестиваля. Сегодня, 15 апреля, на сцене «МТЛ Арены» встретятся самые талантливые и креативные ребята Самарской области. На гала-концерт самарской Студвесны-2018 жюри отобрало 17 лучших номеров. Не обошлось и без предстоящего грандиозного события для города — чемпионата мира по футболу, а также Года волонтёра и добровольца. На мероприятии будут названы самые творческие университеты региона, которым вручат кубки, дипломы и памятные призы. «Самарская студенческая весна» проходила в период с 28 марта по 10 апреля. Напомним, впервые в этом году для участия в гала-концерте были отобраны лучшие номера «Веснушки-2018», где были представлены коллективы из ссузов Самарской области. Всего в студвесне выступили более 1 800 студентов из 13 вузов и 3 средне-специальных учебных заведений области. Ребята боролись за выход в гала-концерт в четырёх направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном и оригинальном. 99 творческих номеров получили звания лауреатов и дипломантов из 185 представленных на фестивале. Сегодня определят те номера, которые представят Самарскую область на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». В этом году он пройдёт в Ставрополе с 15 по 20 мая.
Фото: агентство по реализации молодёжной политики
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