МИД: США нанесли удар по Сирии вопреки своему законодательству 

Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что США нанесли ракетный удар по Сирии вопреки собственному законодательству. Об этом сообщает РИА Новости.
«Одна из ведущих ядерных держав нанесла массированный ракетный удар по другому государству без санкции СБ ООН, вопреки собственному законодательству и по абсолютно надуманному предлогу», — сказал Ермаков на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила, почему США и союзники приняли решение нанести удар по Сирии.