Ещё
МИД: США нанесли удар по Сирии вопреки своему законодательству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: США нанесли удар по Сирии вопреки своему законодательству 

RT на русском 57 минут назад
Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что США нанесли ракетный удар по Сирии вопреки собственному законодательству. Об этом сообщает РИА Новости.
«Одна из ведущих ядерных держав нанесла массированный ракетный удар по другому государству без санкции СБ ООН, вопреки собственному законодательству и по абсолютно надуманному предлогу», — сказал Ермаков на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объяснила, почему США и союзники приняли решение нанести удар по Сирии.
RT на русском: последние новости
На мусорном полигоне в Волоколамске сделали резервуар, чтобы остановить заражение реки Создатель «Новичка» прокомментировал отчёт ОЗХО по делу Скрипаля Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии нарушает устав ООН
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США314
Ракеты Трампа подстрелили рубль283
Штайнмайер встал на защиту России313
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова195
В «Артеке» рассказали, как отдыхали дети Асада10
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение