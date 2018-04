От египетской королевы до оторвы: Бейонсе «зажгла» на фестивале

«Королева Би» худела с помощью вегетарианской диеты, тратила на репетиции несколько часов каждый день, и все было не зря. Бейонсе провела масштабный концерт в рамках фестиваля Coachella, который проходит в Калифорнии.

34-летняя певица начала свое шоу в образе египетской королевы Нефертити. Она вышла на сцену в комбинезоне, покрытом бриллиантами, с накидкой сзади.

Бейонсе быстро сменила образ и появилась на публике в укороченной желтой толстовке с капюшоном, джинсовых шортах и мерцающих сапогах с бахромой.

Кроме того, певица исполнила песню вместе с мужем Jay-Z: они спели хит Deja Vu.

Последнее масштабное выступление певица провела перед родами во время «Грэмми-2017».