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От египетской королевы до оторвы: Бейонсе «зажгла» на фестивале
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От египетской королевы до оторвы: Бейонсе «зажгла» на фестивале 

Журнал ОК! 17 минут назад
«Королева Би» худела с помощью вегетарианской диеты, тратила на репетиции несколько часов каждый день, и все было не зря. Бейонсе провела масштабный концерт в рамках фестиваля Coachella, который проходит в Калифорнии.
34-летняя певица начала свое шоу в образе египетской королевы Нефертити. Она вышла на сцену в комбинезоне, покрытом бриллиантами, с накидкой сзади.
Бейонсе
Бейонсе быстро сменила образ и появилась на публике в укороченной желтой толстовке с капюшоном, джинсовых шортах и мерцающих сапогах с бахромой.
Кроме того, певица исполнила песню вместе с мужем Jay-Z: они спели хит Deja Vu.
A post shared by Beyoncé (@beyonce) on  Apr 15, 2018 at 12:47am PDT  Отметим, что фотографии с концерта загружались в Instagram Бейонсе в режиме реального времени.
Последнее масштабное выступление певица провела перед родами во время «Грэмми-2017».
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