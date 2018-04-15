Москва объяснила нервозность и неадекватное поведение Запада

Владимир Ермаков. Гонка вооружений в мире стала «опасной реальностью» из-за действий западных государств, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России

На ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Ермаков заявил, что европейские страны осознают невозможность продлить период своего одностороннего доминирования в мировых делах, что вызывает у них нервозность и приводит к таким неадекватным действиям, как санкции, силовое принуждение и неэтичное межгосударственное поведение, передает ТАСС

По словам российского дипломата, это приводит к усилению конфликтности в межгосударственных отношениях. «В этом плане гонка вооружений, конечно же, не блеф, а весьма опасная реальность, оказывающая существенное подрывное влияние на глобальную стабильность и международную безопасность», — заметил он.

Ермаков считает, что новые юридически обязывающие международные договоренности в области контроля над вооружениями в обозримом будущем вряд ли возможны. По его словам, единственным действующим подобным документом является статья 6 Договора о нераспространении ядерного оружия.

При этом, по словам представителя российского внешнеполитического ведомства, договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия не имеет шансов на вступление в силу. Кроме того, сказал он, все отчетливей становится угроза появления оружия в космосе. «Как мы все видим, темные тучи нависли над фундаментальным Договором о нераспространении ядерного оружия», — сказал Ермаков.