Ещё
В МИД заявили о готовности России к диалогу с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД заявили о готовности России к диалогу с США 

РИА Новости 15 минут назад
ГОРКИ (Московская область), 15 апр — РИА Новости. Россия в любой момент готова на контакты по стратегическому диалогу с США, заявил директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.
"У нас ответ очень простой — когда вы (США — ред.) будете готовы к такому диалогу, мы в любой момент на него пойдем и согласимся. Мы никогда американцам никоим образом не перекрывали такую возможность", — сказал он на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по Сирии
РИА Новости: последние новости
Умер режиссер Милош Форман, снявший "Пролетая над гнездом кукушки" Стало известно, кто станет новым Терминатором Создатель "Новичка" назвал "идиотизмом" отравление с его помощью Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль220
Штайнмайер встал на защиту России298
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова172
Лондон введет санкции против российских олигархов365
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем6
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение