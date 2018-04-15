В МИД заявили о готовности России к диалогу с США

"У нас ответ очень простой — когда вы (США — ред.) будете готовы к такому диалогу, мы в любой момент на него пойдем и согласимся. Мы никогда американцам никоим образом не перекрывали такую возможность", — сказал он на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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