Облдеп заявил о необходимости расчистить русло реки в Петровском районе

Депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин заявил о необходимости работ по расчистке русла реки и береговой линии Медведицы в Петровске районе, а также обещал на областном уровне поддержать заявку на участие в соответствующей программе, сообщает сайт Петровск 64.

Областной депутат вместе с главой района Денисом Фадеевым и членами паводковой комиссии побывали в районе бывшей заводской плотины, где завершились работы по устранению большого затора из поваленных деревьев и мусора, а также осмотрели русло реки выше по течению — за федеральной трассой « Саратов — Нижний Новгород».

В районе плотины сотрудниками группировки сил регионального управления МЧС совместно со специалистами местной администрации и МКУ «Благоустройство» в течение нескольких дней проводились масштабные работы по расчистке затора из мусора и поваленных деревьев. Теперь вода здесь проходит без задержки, а вот выше по течению есть несколько проблемных участков, мешающих стабильному пропуску воды.

Напомним, в 2015 году были завершены работы в рамках федеральной программы в районе плотины, тогда удалось привести в порядок участок реки и берега протяжённостью в 3,2 километра. Паводок текущего года подтвердил — продолжать работы по расчистке нужно и дальше по течению, так как заторов здесь немало, причём они реально мешают пропуску воды.