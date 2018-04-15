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Полсотни проверяющих на 1300 работ: первые итоги «Тотального диктанта» в Тюмени
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Полсотни проверяющих на 1300 работ: первые итоги «Тотального диктанта» в Тюмени 

72.ru 29 минут назад
Фото: 72.ru
Вчера, 14 апреля, жители Тюмени поддержали всемирную акцию грамотности «Тотальный диктант». Для желающих проверить свои познания русского языка в городе открыли 17 площадок.
— Мы собрали 1300 работ, — рассказала 72.ru Наталья Кузнецова, куратор «Тотального диктанта» в Тюмени, доцент кафедры русского языка Института филологии и журналистики ТюмГУ. — Участников было больше. Мы знаем, что есть люди, которые пишут диктант, а потом работу не сдают — просто уносят домой и сами себя проверяют. Проверять работы начали еще вчера вечером, сегодня продолжаем.
Поиском ошибок в диктантах занимаются примерно 50 человек. Это волонтеры, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели. Закончить проверку планируют уже на этой неделе.
— Это очень трудоемкое дело. Каждую работу нужно проверить хотя-бы на два раза, а те, которые на отлично — три раза, — пояснила Наталья Кузнецова.
Результаты участники смогут узнать на сайте «Тотального диктанта».
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