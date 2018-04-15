Полсотни проверяющих на 1300 работ: первые итоги «Тотального диктанта» в Тюмени

Вчера, 14 апреля, жители Тюмени поддержали всемирную акцию грамотности «Тотальный диктант». Для желающих проверить свои познания русского языка в городе открыли 17 площадок.

— Мы собрали 1300 работ, — рассказала 72.ru Наталья Кузнецова , куратор «Тотального диктанта» в Тюмени, доцент кафедры русского языка Института филологии и журналистики ТюмГУ. — Участников было больше. Мы знаем, что есть люди, которые пишут диктант, а потом работу не сдают — просто уносят домой и сами себя проверяют. Проверять работы начали еще вчера вечером, сегодня продолжаем.

Поиском ошибок в диктантах занимаются примерно 50 человек. Это волонтеры, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели. Закончить проверку планируют уже на этой неделе.

— Это очень трудоемкое дело. Каждую работу нужно проверить хотя-бы на два раза, а те, которые на отлично — три раза, — пояснила Наталья Кузнецова.

Результаты участники смогут узнать на сайте «Тотального диктанта».