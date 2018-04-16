Проверку состояния систем оповещения проведут в Перми 17 апреля 

«Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие. Если вы услышали сигнал, звук сирен и речевое оповещение, сохраняйте спокойствие», — заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пермскому краю.
Системы тестируют в связи с приближением весеннего половодья и пожароопасного периода.
Как напомнили спасатели, при таком сигнале в случае чрезвычайной ситуации нужно включить телевизор или радио, где будут транслироваться соответствующие инструкции.
Ранее Newinform сообщало, что из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали людей в рамках учебной тревоги.