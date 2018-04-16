Проверку состояния систем оповещения проведут в Перми 17 апреля

Проверка состояния местных систем оповещения запланирована в Перми на 17 апреля, сообщает URA.RU.

«Проверка системы оповещения носит учебный характер, это плановое мероприятие. Если вы услышали сигнал, звук сирен и речевое оповещение, сохраняйте спокойствие», — заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пермскому краю

Системы тестируют в связи с приближением весеннего половодья и пожароопасного периода.

Как напомнили спасатели, при таком сигнале в случае чрезвычайной ситуации нужно включить телевизор или радио, где будут транслироваться соответствующие инструкции.

Ранее Newinform сообщало, что из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали людей в рамках учебной тревоги.