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«Мы утрачиваем культурные ценности»: северодвинцы вышли на пикет за сохранение кинотеатра «Родина»
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«Мы утрачиваем культурные ценности»: северодвинцы вышли на пикет за сохранение кинотеатра «Родина» 

29.ru 34 минуты назад
Фото: 29.ru
Судьба первого в Северодвинске кинотеатра «Родина» взволновала северодвинцев еще в конце марта. Тогда их беспокойные сообщения в соцсетях о том, что в здание с колоннами и лепниной может въехать торговая сеть «Магнит», нашли отклик в городской администрации — здание пообещали признать объектом культурно-исторического наследия. Неравнодушные северодвинцы же решили привлечь еще большее внимание к проблеме — 14 апреля у кинотеатра они провели пикет.
Высказать своё отношение пришли около 200 человек. Всем им было предложено оставить подписи под открытым письмом, которое написали организаторы пикета. Поддержали их 150 северодвинцев. В письме активные горожане просят прекратить уничтожение «Родины» — части истории города.
— Обещание собственника, что «исторический облик здания кинотеатра останется неизменным и сохранится в любом случае» уже нарушено, поскольку начались работы: в дворовой фасад здания всверливаются штыри, встраиваются метровые швеллеры, делаются сквозные отверстия. При этом общее состояние здания уже вызывает вопросы: весь дворовой фасад усеян большими и малыми трещинами, во многие из которых установлены маяки… Помимо этого, к зданию постоянно подъезжают многотонные фуры. Как это скажется на состоянии объекта? Выдержит ли здание такую нагрузку? — обеспокоены северодвинцы.
Тревожит их не только судьба самой «Родины», но и засилье на центральных улицах Северодвинска вывесок, небольших магазинов, которые портят лицо города.
— Кинотеатр находится на центральной улице, где ежегодно проходит колонна «Бессмертный полк». Что окружает нас сегодня? Мой ребёнок, когда идёт в школу он проходит 4 винно-водочных магазина — два «Винлаба», «Бристоль», «Квас и Пивас», а теперь ещё и «Магнит». Кинотеатр с таким мощным названием «Родина» превращается в торговый центр. Какой нечестный и неполноценный обмен — меняем духовное и душевное на дешёвое материальное. Поймите, что мы утрачиваем культурные ценности, — поделилась мнением одна из соорганизаторов пикета Светлана Суранова.
С критикой городского убранства выступила и северодвинка Татьяна Семушина, для которой кинотеатр — память о детстве в Северодвинске. Женщина рассказала, что больше всего ее беспокоит отсутствие должного интереса к этой истории у молодежи.
— Очень жаль, что молодых жителей нашего города не очень это волнует, им бы больше коробок настроить, уничтожив во дворе березовые рощи, рябинки и даже яблони, чтобы была возможность поставить свою машину, даже на газоне, как в нашем дворе. Конечно, хорошо, что строятся новые дома, но надо, чтобы это не было в ущерб городу, — прокомментировала Татьяна.
В открытом письме северодвинцы обратились с просьбами и к администрации, и к собственникам здания. Первых они попросили продолжить борьбу за признание «Родины» памятником культуры, вторых — убедиться в том, что здание 1952 года постройки не находится в аварийном состоянии, а также подумать над другими вариантами использования этого пространства.
Кинотеатр «Родина» с 2013 года не являются собственность города — здание было продано, поэтому повлиять на его заполнение трудно. Сейчас город инициирует экспертизу здания для дальнейшего признания его памятником культуры местного значения.
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