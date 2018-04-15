Богданов обсудил с президентом Ливана укрепление российско-ливанских отношений 

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и президент Ливанской республики Мишель Аун обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщили в воскресенье в МИД РФ.
"Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая поддержание активного политического диалога", — информировали в министерстве.
Российская сторона выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Ливана, а также надежду на то, что результаты предстоящих парламентских выборов в Ливанской республике будут способствовать дальнейшему укреплению стабильности в стране.
Встреча Богданова и Ауна прошла накануне 29-го саммита Лиги арабских государств, который открывается в саудовском городе Дахран 15 апреля.