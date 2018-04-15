Богданов обсудил с президентом Ливана укрепление российско-ливанских отношений

"Были также рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая поддержание активного политического диалога", — информировали в министерстве.

Российская сторона выразила поддержку суверенитету и территориальной целостности Ливана, а также надежду на то, что результаты предстоящих парламентских выборов в Ливанской республике будут способствовать дальнейшему укреплению стабильности в стране.