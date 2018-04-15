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Соблазнительный пин-ап в советской стилистике
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Соблазнительный пин-ап в советской стилистике 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Советский Союз — это время жесткой цензуры, когда проверялось все. Поэтому на страницах журналов не было никаких девушек в соблазнительных откровенных нарядах. С плакатов в те времена на мужчин смотрели женщины-труженицы, которые призывали уважать труд уборщиц и не злоупотреблять спиртным. А сейчас откровенные изображения женского тела повсюду — ими никого не удивишь. Но художник Валерий Барыкин сделал настолько грандиозный проект, что его дамочки не могут не привлечь к себе внимание! А все потому, что он поместил девушек в стиле пин-ан на социально-патриотические плакаты СССР. Получилось довольно необычно! Влюбленный юноша
На страже закона
Какие ножки!
Флирт
Вот как надо
Две соседки
На курорте
Кто не работает, тот не ест  Мальчики…
Не отвлекайся!
Наконец-то дембель!
Здоровье важнее всего
Вперед!
Каждому делу свой инструмент
Непобедимая армия
Не мешайте водителю
Стройка
Гость
Будьте осторожнее на дорогах!
Стюардесса
Уважайте труд уборщиц!
Не злоупотребляйте!
Плацкарт
ЖКХ  Отдых
А ну-ка!
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