МИД РФ: у России есть достойный ответ на любую попытку силового давления США

"Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России, — подчеркнул дипломат. — Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть".

"Осознание (странами Запада — прим. ТАСС) невозможности продлить период своего одностороннего доминирования в мировых делах вызывает нервозность и приводит к таким неадекватным действиям, как санкции, силовое принуждение и просто неэтичное межгосударственное поведение. Все это ведет к усилению конфликтности в межгосударственных отношениях, — заявил Ермаков. — В этом плане гонка вооружений, конечно же, не блеф, а весьма опасная реальность, оказывающая существенное подрывное влияние на глобальную стабильность и международную безопасность".