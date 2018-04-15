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МИД РФ: у России есть достойный ответ на любую попытку силового давления США
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МИД РФ: у России есть достойный ответ на любую попытку силового давления США 

ТАСС 39 минут назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия имеет возможность дать достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США. Об этом заявил в воскресенье директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России, — подчеркнул дипломат. — Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть".
"Осознание (странами Запада — прим. ТАСС) невозможности продлить период своего одностороннего доминирования в мировых делах вызывает нервозность и приводит к таким неадекватным действиям, как санкции, силовое принуждение и просто неэтичное межгосударственное поведение. Все это ведет к усилению конфликтности в межгосударственных отношениях, — заявил Ермаков. — В этом плане гонка вооружений, конечно же, не блеф, а весьма опасная реальность, оказывающая существенное подрывное влияние на глобальную стабильность и международную безопасность".
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