МИД РФ: Россия готова ответить на силовое давление США

«Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России , — отметил Ермаков. — Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть».

Дипломат также отметил несостоятельность идеи о безоговорочном доминировании США на мировой арене. «Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования просуществовал не больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», — подчеркнул глава департамента.

"Рано или поздно, но нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает", — заявил дипломат.