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МИД РФ: Россия готова ответить на силовое давление США
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МИД РФ: Россия готова ответить на силовое давление США 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
«Сейчас, в 2018 году, мы видим, что военно-технологический расклад кардинальным образом поменялся именно в пользу России, — отметил Ермаков. — Достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США у нас есть».
Дипломат также отметил несостоятельность идеи о безоговорочном доминировании США на мировой арене. «Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования просуществовал не больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья. Россия вернулась на свои исторически востребованные позиции одного из гарантов стабильности и справедливости в глобальных делах на основе международного права», — подчеркнул глава департамента.
"Рано или поздно, но нашим американским коллегам придется с нами договариваться. Причем им, наверное, полезнее было бы это сделать рано, а не поздно, так как военно-технологический вес США в глобальном раскладе сил неизменно падает", — заявил дипломат.
Заявление Ермакова прозвучало на фоне состоявшегося накануне ракетного удара США, Великобритании и Франции по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирии. Российская сторона категорически осуждает указанные военные действия в отношении суверенного государства, поскольку они противоречат Уставу ООН.
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