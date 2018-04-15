Ещё
Фестиваль колокольного звона прошел в селе Старое Бобренево
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фестиваль колокольного звона прошел в селе Старое Бобренево 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Фестиваль колокольного звона прошел в Московской области. По ежегодной традиции в Бобреневе монастыре на Пасху и в дни Светлой седмицы любой православный христианин может подняться на колокольню и прославить воскресшего спасителя звоном. В народе такая неделя называется «звонильной».
До революции школы звонарей не было, в годы гонения на церковь храмы и колокольни были разрушены, а преемственность звонарей нарушена. Сегодня возрождением колокольного звона России занимаются специальные школы, одна из них находится в Бобреневе монастыре. Совсем недавно в нем появился новый колокол весом в две тонны.
Ежегодно в день, когда себя может проявить каждый, приходят семьями.
Кто-то  танцует,
кто-то  осторожно слушает.
Мне очень понравилось играть на колоколах, это очень непривычно. Но я хочу этому в дальнейшем научиться, может быть, в дальнейшем стану монахом
— Валерий, гость фестиваля.
Мне нравится очень наш российский колокольный звон. Чем он отличается от, скажем, европейского? Тем, что звук однородный, четкий и слышно на много километров
— Павел Конин, гость фестиваля.
Бытует мнение, что звонарь — это сугубо мужская профессия, требующая серьезной физической подготовки, но это не совсем так. При правильном обустройстве колокольни и подвеске колоколов даже хрупкие женщины и девушки могут успешно справляться со всем колокольным набором. Сегодня это наглядно показал звонарь монастыря — отец Иоанн. Все женщины, которые подходили, ловко справлялись с задачей. Затем всех желающих накормили праздничными куличами с чаем.
360tv.ru: последние новости
Умер режиссер Милош Форман Упавший с высоты журналист умер в реанимации Екатеринбурга Найден новый «терминатор» для съемок со Шварценеггером
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль231
Штайнмайер встал на защиту России299
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова174
Лондон введет санкции против российских олигархов372
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем6
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение