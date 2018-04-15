Фестиваль колокольного звона прошел в селе Старое Бобренево

Фестиваль колокольного звона прошел в Московской области . По ежегодной традиции в Бобреневе монастыре на Пасху и в дни Светлой седмицы любой православный христианин может подняться на колокольню и прославить воскресшего спасителя звоном. В народе такая неделя называется «звонильной».

До революции школы звонарей не было, в годы гонения на церковь храмы и колокольни были разрушены, а преемственность звонарей нарушена. Сегодня возрождением колокольного звона России занимаются специальные школы, одна из них находится в Бобреневе монастыре. Совсем недавно в нем появился новый колокол весом в две тонны.

Ежегодно в день, когда себя может проявить каждый, приходят семьями.

Кто-то танцует,

кто-то осторожно слушает.

Мне очень понравилось играть на колоколах, это очень непривычно. Но я хочу этому в дальнейшем научиться, может быть, в дальнейшем стану монахом

— Валерий, гость фестиваля.

Мне нравится очень наш российский колокольный звон. Чем он отличается от, скажем, европейского? Тем, что звук однородный, четкий и слышно на много километров

— Павел Конин, гость фестиваля.

Бытует мнение, что звонарь — это сугубо мужская профессия, требующая серьезной физической подготовки, но это не совсем так. При правильном обустройстве колокольни и подвеске колоколов даже хрупкие женщины и девушки могут успешно справляться со всем колокольным набором. Сегодня это наглядно показал звонарь монастыря — отец Иоанн. Все женщины, которые подходили, ловко справлялись с задачей. Затем всех желающих накормили праздничными куличами с чаем.