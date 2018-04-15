СМИ: Британия готова атаковать российские компьютерные сети 

Британия готова атаковать российские компьютерные сети якобы в ответ на «агрессивные» действия Москвы в киберпространстве. Об этом пишет газета Sunday Times.
Как рассказали источники в органах безопасности страны, в разработке ответных мер принимают участие Центр правительственной связи и министерство обороны. Отмечается, что Лондон ожидает кибератаки на учреждения системы здравоохранения.
Кроме того, Россия якобы намерена распространить в сети «компромат», касающийся британских высокопоставленных лиц.