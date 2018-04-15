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Пешеходный тоннель под Большой окружной серьёзно подтопило
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Пешеходный тоннель под Большой окружной серьёзно подтопило 

Вести Калининград 43 минуты назад
Фото: Вести Калининград
После начала строительства новой трассы — это основной путь жителей посёлка Малое Васильково в город.
Если идти в обход, до ближайшей автобусной остановки, около трёх километров. Теперь там пройти не просто. Местные жители предполагают, что подземный переход оказался в воде из-за прохудившейся трубы.
Галина Беликова, житель посёлка Малое Васильково:
— Оттуда прорвало. И всё, рвёт, плывёт. И мы плаваем. Жаловались, пишем. Людей много ходит, дети в школу ходят, пенсионеры. У нас тут проходимость большая с Малого Васильково.
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