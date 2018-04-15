Пешеходный тоннель под Большой окружной серьёзно подтопило

После начала строительства новой трассы — это основной путь жителей посёлка Малое Васильково в город.

Если идти в обход, до ближайшей автобусной остановки, около трёх километров. Теперь там пройти не просто. Местные жители предполагают, что подземный переход оказался в воде из-за прохудившейся трубы.

Галина Беликова, житель посёлка Малое Васильково:

— Оттуда прорвало. И всё, рвёт, плывёт. И мы плаваем. Жаловались, пишем. Людей много ходит, дети в школу ходят, пенсионеры. У нас тут проходимость большая с Малого Васильково.