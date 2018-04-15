Смольный распорядился посчитать петербургские деревья и зеленые насаждения 

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга займется подсчетом деревьев и прочих зеленых насаждений на территории города. Соответствующее поручение чиновникам дали в Смольном в ходе заседания комиссии по землепользованию и застройке.
Особое внимание предполагается уделить новым жилым кварталам, где, по мнению чиновников, застройщики, стремясь сдать жилье в кратчайшие сроки, зачастую действуют в ущерб экологии, не обеспечивая территорию зелеными зонами.
Как конкретно будет использована полученная информация, и во сколько обойдется городу этот подсчет — в администрации Петербурга не уточнили.