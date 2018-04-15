Смольный распорядился посчитать петербургские деревья и зеленые насаждения 

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В продолжении знаменитого фильма роль Терминатора исполнит не Шварценеггер, а Луна

Сергей Лавров: Скрипалей отравили веществом, которое в России никогда не производилось

Акций «РусАла» потеряли в стоимости более 12 процентов после включения компании и ее бенефициаров в санкционный список США