Ещё
Весеннее обострение курганских коммунистов. Депутаты опять против
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Весеннее обострение курганских коммунистов. Депутаты опять против 

Уральский меридиан 51 минуту назад
Фото: Уральский меридиан
В Кургане 15 апреля состоялся митинг противников строительства мусороперерабатывающего предприятия рядом с Шуховским полигоном ТБО в Кетовском районе, около Кургана. Организатором митинга выступила региональное отделение КПРФ, хотя ранее они заявляли, что мероприятие не носит партийный оттенок. Оттенок придали транспаранты, красные полотнища флагов и элементы одежды — все они были с партийной символикой и партийными коммунистическими призывами. Митингующих собралось порядка 35 человек, хотя ожидалось гораздо больше (заявленное количество до 200 человек собрать не удалось). Ключевыми фигурами на митинге стали депутаты городской и областной думы Яков Сидоров и Василий Кислицын от коммунистической партии. Депутаты высказали свою озабоченность экологической ситуацией в Курганской области. По их словам, стоимость мусороперерабатывающего предприятия будет составлять около 2,5 млрд рублей.
“Мы не против завода, мы против свалки, эту «хрень» будут строить за наш счет”, — говорил депутат городской думы Яков Сидоров. Он также проводил аналогии с Германией, Китаем и другими странами, где уровень переработки мусора на порядок выше, чем в России.
«С 1 января 2019 года ожидаются поднятия цен на тарифы по вывозу мусора. Сейчас на семью из 3 человек получается около 60 рублей, через год будет около 120 на человека, итого все 400 рублей на семью, хотя особых изменений не предвидится. Так за что же платить в 10 раз больше», — задается вопросом руководитель одного из предприятий по переработке мусора Игорь Путин.
Депутат курганской областной думы Василий Кислицын напомнил о плохом расположении Курганской области. “ Зауралье принимает всю грязь с Урала и Казахстана”, — констатировал он. Жалуясь на высокую радиацию в регионе, он сделал вывод: «Проблема одна — власть».
Выступающие проводили аналогии с ситуацией в подмосковном Волоколамске, однако настроение у курганцев не такое воинственное, как у москвичей. Расчет коммунистов на массовую поддержку их «экологического» флешмоба не оправдался. Ранее Яков Сидоров заявлял, что митинг и противостояние-депутатов коммунистов вызывает близкое соседство мусороперерабатывающего предприятия и города, а также, что депутатов не допускают к работе по подготовке концессионного соглашения по созданию системы обращения с отходами. В ходе митинга эти требования отошли на второй план.
Как ранее уточняла начальник управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов Оксана Гирман, «участок, на котором планируют построить мусороперерабатывающее предприятие, находится в 11 километрах от ближайшего жилого дома в поселке Сиреневый».
Строительство мусороперерабатывающего предприятия около Кургана предусмотрено Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области, принятой после публичного обсуждения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области еще в октябре 2016 года. За прошедшее с 2016 года время депутаты-коммунисты стали проявлять активность только в период реализации Схемы, которой предусмотрены определение регионального оператора по обращению с отходами и концессионные соглашения по строительству мусороперерабатывающих заводов. 56% всех образуемых в Курганской области коммунальных отходов являются следствием хозяйственной деятельности жителей Кетовского района и столицы Зауралья, Кургана.
Не обошлось и без курьезов, один из митингующих надел на голову противогаз, за что был задержан сотрудниками полиции. Полиция, кстати, оцепила квадрат митингующих и снимала происходящее на камеру.
Использовано фото полигона ТБО, источник — pozdravimov.ru
Уральский меридиан: последние новости
Людмила Варакина: Лучше праймериз отменить, чем ввести контрсанкции! На улицах Тюмени появились новые автобусные остановки В Челябинской области приставы опечатали газозаправочную станцию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ракеты Трампа подстрелили рубль232
Штайнмайер встал на защиту России299
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова175
Лондон введет санкции против российских олигархов372
В Москве сел самолет с поврежденным фюзеляжем6
Видео
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика
00:15
Асад похвалил российские оружие
Армия В мире
00:58
Подписчики ополчились на Галкина
Шоу-бизнес
03:51
«Это хулиганство в международных отношениях»
Политика Статьи
00:24
США показали удар подлодки по Сирии
Армия
02:10
Швейцарская лаборатория ответила на слова Лаврова
Политика
01:01
В США усомнились в законности удара по Сирии
В мире Ближний Восток
01:00
Отравление Скрипалей сравнили со штурмом «Норд-Оста»
Происшествия
02:18
Бузову не хотят пускать в Северную Осетию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение