Весеннее обострение курганских коммунистов. Депутаты опять против

Кургане 15 апреля состоялся митинг противников строительства мусороперерабатывающего предприятия рядом с Шуховским полигоном ТБО в Кетовском районе, около Кургана. Организатором митинга выступила региональное отделение КПРФ , хотя ранее они заявляли, что мероприятие не носит партийный оттенок. Оттенок придали транспаранты, красные полотнища флагов и элементы одежды — все они были с партийной символикой и партийными коммунистическими призывами. Митингующих собралось порядка 35 человек, хотя ожидалось гораздо больше (заявленное количество до 200 человек собрать не удалось). Ключевыми фигурами на митинге стали депутаты городской и областной думы Яков Сидоров и Василий Кислицын от коммунистической партии. Депутаты высказали свою озабоченность экологической ситуацией в Курганской области . По их словам, стоимость мусороперерабатывающего предприятия будет составлять около 2,5 млрд рублей.

“Мы не против завода, мы против свалки, эту «хрень» будут строить за наш счет”, — говорил депутат городской думы Яков Сидоров. Он также проводил аналогии с Германией Китаем и другими странами, где уровень переработки мусора на порядок выше, чем в России

«С 1 января 2019 года ожидаются поднятия цен на тарифы по вывозу мусора. Сейчас на семью из 3 человек получается около 60 рублей, через год будет около 120 на человека, итого все 400 рублей на семью, хотя особых изменений не предвидится. Так за что же платить в 10 раз больше», — задается вопросом руководитель одного из предприятий по переработке мусора Игорь Путин.

Депутат курганской областной думы Василий Кислицын напомнил о плохом расположении Курганской области. “ Зауралье принимает всю грязь с Урала и Казахстана ”, — констатировал он. Жалуясь на высокую радиацию в регионе, он сделал вывод: «Проблема одна — власть».

Выступающие проводили аналогии с ситуацией в подмосковном Волоколамске , однако настроение у курганцев не такое воинственное, как у москвичей. Расчет коммунистов на массовую поддержку их «экологического» флешмоба не оправдался. Ранее Яков Сидоров заявлял, что митинг и противостояние-депутатов коммунистов вызывает близкое соседство мусороперерабатывающего предприятия и города, а также, что депутатов не допускают к работе по подготовке концессионного соглашения по созданию системы обращения с отходами. В ходе митинга эти требования отошли на второй план.

Как ранее уточняла начальник управления охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов Оксана Гирман, «участок, на котором планируют построить мусороперерабатывающее предприятие, находится в 11 километрах от ближайшего жилого дома в поселке Сиреневый».

Строительство мусороперерабатывающего предприятия около Кургана предусмотрено Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области, принятой после публичного обсуждения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области еще в октябре 2016 года. За прошедшее с 2016 года время депутаты-коммунисты стали проявлять активность только в период реализации Схемы, которой предусмотрены определение регионального оператора по обращению с отходами и концессионные соглашения по строительству мусороперерабатывающих заводов. 56% всех образуемых в Курганской области коммунальных отходов являются следствием хозяйственной деятельности жителей Кетовского района и столицы Зауралья, Кургана.

Не обошлось и без курьезов, один из митингующих надел на голову противогаз, за что был задержан сотрудниками полиции. Полиция, кстати, оцепила квадрат митингующих и снимала происходящее на камеру.

Использовано фото полигона ТБО, источник — pozdravimov.ru