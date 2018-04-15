Для чего отправляются в паломничество

В наши дни паломничество, скорее, является своеобразным видом туризма: услуги и туры предлагаются повсеместно, на любой вкус и кошелёк. И далеко не всегда стремящиеся по святым местам люди понимают, в чём подлинный смысл такого путешествия.

Приобщение к святыне

Нынешнее русское слово «паломник», предположительно образовано от латинского palmarius («держащий пальмовую ветвь»). С первых веков христианства начинает распространяться традиция путешествий на Святую Землю: богомольцы стремились посетить места, связанные с земной жизнью Христа, Божьей Матери и апостолов. В IV веке по указу императора Константина там были выстроены храмы: в Вифлееме храм Рождества Христова, в том месте, где родился Спаситель, а в Иерусалиме Храм Гроба Господня, на месте Его погребения.

Особый наплыв паломников начинался с Рождества и заканчивался к Пятидесятнице. Но главным праздником, который притягивал христиан на Святую Землю была и остаётся Пасха. Люди стремились встретить её в Иерусалиме и приходили с расчётом провести здесь всю Страстную седмицу, которую предварял праздник Входа Господня в Иерусалим.

Во время крестного ходя в этот день молящиеся, принимавшие участие в процессии, несли пальмовые ветви, которыми когда-то встречали люди и Христа. После эти ветви многие увозили с собой в качестве реликвии.

Позже паломниками стали называть вообще всех, путешествующих к христианским святыням, а не только на Святую Землю.

На Русь традиция паломничества пришла с христианством. В летописных памятниках дошла до нас история одного из первых паломнических путешествий на Афон: туда в начале XI века ходил преподобный Антоний Печерский — основатель Киево-Печерской лавры. Самым древним известным описанием паломничества русского человека на Святую Землю является «Хождение игумена Даниила», который был там начале XII века.

Традиция паломничества впоследствии породила такое специфическое русское явление как странничество — особый подвиг путешествия к далёким святыням, который налагали на себя люди, во искупление какого-либо греха. Подвиг этот заключался в том, что человек на долгое время отказывался от удобств, добровольно приобщаясь к нищете.

Именно в таком состоянии он следовал к святыне, встреча с которой должна была помочь духовному изменению. После, возвращаясь, эти люди из уст в уста передавали всё, что увидели, потому отношение к странникам как своеобразным «носителям благодати» в России всегда было особенным.

Благочестивым обычаем считалось помочь страннику пожертвованием, приняв таким образом участие в его подвиге. Особого расцвета паломничество достигает в России к XIX веку: люди ездят не только в Грецию и на Святую землю, но и к многочисленным российским святыням.

Встреча с Богом и собой

В древности подобные путешествия были делом весьма тяжёлым, а то и опасным, потому, паломничество действительно можно было считать подвигом не только в силу душевного настроя человека, но и в силу тех трудностей, на которые он готов был пойти ради встречи со святыней.

В наше время, когда в любую часть света можно добраться с максимальным комфортом, паломничество перестало восприниматься как подвиг, скорее — как благочестивый обычай, полезный для духовного и физического здоровья.

Конечно, Церковь поощряет практику «религиозного туризма»: он помогает людям узнать больше о собственной вере и истории, приобщиться к культурному наследию. Однако разница между подобным туризмом и паломничеством всё же принципиальна, и прежде чем собраться в паломничество, нужно понять главное — зачем.

Внутреннее преображение

Далеко не все святые отцы поощряли эту традицию. Например, Григорий Богослов полагал, что людям это вредит: многие начинают думать, что Святой Дух есть лишь на Святой Земле. И действительно, часто паломничество воспринимают как «коллекционирование благодати от святынь», накопление духовных впечатлений, сопровождаемое слепым магическим упованием на «чудо».

Но паломничество — это, в первую очередь, молитва, духовная потребность и готовность что-то изменить в себе. Это труд человека над своей душой — ведь именно к этому особо располагает благодать святого места. Потому наибольшую пользу в подобном путешествии можно получить, пребывая в сосредоточенной молитве и внутреннем диалоге, а не бегая от святыни к святыне.

Итогом паломничества в идеале должно быть не множество фотографий, обилие «сухариков», свечек и «земельки» со святых мест, а внутреннее преображение, переосмысление жизни и своих отношений с Богом, людьми и самим собой.