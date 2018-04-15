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Власти Пензы выехали проконтролировать ход ремонта дорог
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Власти Пензы выехали проконтролировать ход ремонта дорог 

PNZdrive 59 минут назад
Фото: PNZdrive
Мэр Пензы Виктор Кувайцев сегодня, 15 апреля, вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Юрием Ильиным проконтролировали работы подрядчиков, выигравших торги для участия в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году.
По данным пресс-службы городской мэрии, руководство Пензы посмотрели, как проходит ремонт на улице Одесской, сегодня здесь производится фрезеровка асфальта. В том процессе задействованы две бригады рабочих, которые также демонтируют бордюрный камень.
«Параллельно с подготовительными работами, необходимо работать с прилегающим к проезжей части газоном: надо срезать излишки грунта, чтобы он не был выше вновь установленных бордюрных камней. Это нужно делать для того, чтобы в перспективе исключить загрязнение проезжей части», — подчеркнул Виктор Кувайцев и акцентировал внимание руководства подрядной компании на необходимости правильного отвода воды с улицы, чтобы влага не скапливалась на проезжей части.
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