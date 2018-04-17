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Прокуратура добивается выплаты компенсации школьнику, пострадавшему от нападения собак в Салехарде
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Прокуратура добивается выплаты компенсации школьнику, пострадавшему от нападения собак в Салехарде 

РИА «ФедералПресс» 23 минуты назад
Фото: ГТРК "Ямал"
В Салехарде прокуратура направила в суд иск с требованием возмещения компенсации морального и физического вреда школьнику, пострадавшему от нападения стаи собак 2 апреля.
«По всем фактам сообщений об укусах несовершеннолетних безнадзорными животными органами прокуратуры автономного округа будет решен вопрос о защите их прав в судебном порядке. В интересах мальчика, пострадавшего от укусов собак 02.04.2018 в г. Салехард, прокурором города в суд направлено исковое заявление о компенсации причиненного морального и физического вреда», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Для устранения нарушений прокуратурой организована проверка органов местного самоуправления и лиц, осуществляющих отлов безнадзорных животных.
«В ходе проведенных мероприятий установлено, что реализация полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных органами местного самоуправления должным образом не осуществляется», — подчеркивают в ведомстве.
Так, в Красноселькупском и Приуральском районах контракты на отлов безнадзорных животных не заключены. В Салехарде вскрылись факты бездействия органов местного самоуправления, должностными лицами не обеспечен контроль за исполнением контракта. В Шурышкарском районе допущены нарушения при принятии нормативно-правовых актов, закрепляющих полномочия в сфере отлова безнадзорных животных. В Приуральском районе выявлены коррупциогенные факторы в правовом акте, устанавливающем порядок заключения договоров на отлов животных. В Ноябрьске компания-исполнитель контракта не обеспечила содержание животных в соответствии с установленными правилами. В Тазовском районе в деятельности органов местного самоуправления установлены нарушения законодательства о контрактной системе, выразившиеся в «искусственном дроблении контрактов».
«В целях защиты прав граждан, пострадавших от укусов безнадзорных животных, в прокуратуре автономного округа организована горячая линия по телефону: 3-99-58», — отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Как ранее писал «ФедералПресс», в Тазовском районе возобновлено расследование уголовного дела о мошенничестве с деньгами, выделенными на отлов бездомных собак в селе Гыда.
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