«Много швов, но он терпит». В Салехарде пострадавшего от укуса собак ребенка выписали из больницы

Салехарде вчера, 18 апреля, выписали из больницы ребенка, на которого 2 апреля во дворе дома по улице Щорса напала стая собак.

Восьмилетний школьник пока будет находиться на амбулаторном лечении. Мальчик очень волнуется, что пропустил много занятий в школе, и пока ему придется отказаться от тренировок в секции бокса. Мама пострадавшего мальчика тревожится не только за физическое здоровье сына, но и за психологическое.

«Пока мы будем ходить на перевязки, швы еще не сняли, ран на ногах много, вчера замучилась их обрабатывать. Ребенок, конечно, мужественно терпит, но тоже уже устал от всего. У него после инцидента с собаками резко меняется настроение, то смеется, то плачет, раньше такого не было. Психолог помогает нам справиться с бедой, но и у него есть подозрения, что страх перед животными может проявиться в дальнейшем. Завтра, 20 апреля, идем на прием к хирургу, в понедельник в детскую поликлинику», — поделилась с корреспондентом ИА «Север-Пресс» своими размышлениями о судьбе своего ребенка мама пострадавшего.

На вопрос журналиста о защите прав ребенка в суде, она ответила, что хочет, чтобы в городе было спокойно жить, и дети могли безопасно гулять по улицам Салехарда, а для этого нужно призвать к ответственности лиц, занимающихся отловом безнадзорных собак.

«Впереди еще суды, хочется, все-таки, чтобы лица, отвечающие за отлов безнадзорных собак, были наказаны. Ведь страшно выходить на улицу, да и ребенок как теперь оправится, не будет ли он бояться выходить играть? А еще очень волнуется, что много пропустил занятий в школе, пока придется забыть о тренировках на секции бокса. Психологи готовы помочь, за что им спасибо, да и много людей нас поддержало, всем большое спасибо!», — сказала мама пострадавшего ребенка.

Напомним, 10 апреля салехардский суд не удовлетворил жалобу адвоката, поданную на постановление и.о. прокурора, который ранее отменил постановление следователя о возбуждении уголовного дела об укусе мальчика стаей бродячих собак. В постановлении судья указал, что следователь поспешил принять решение о возбуждении уголовного дела и не исследовал все обстоятельства случившегося.