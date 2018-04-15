Мирошник проверила, как в Петрозаводске убирают дворы

Граффити на стенах, расклеенные объявления и отсутствие урн — такую картину увидела глава карельской столицы.

Сити-менеджер Петрозаводска вместе со специалистами управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства проверила, как на Зареке и Голиковке исполняют требования Правил благоустройства.

— В ходе рейда на придомовых территориях были зафиксированы значительные загрязнения земельных участков, сформированных для эксплуатации многоквартирных домов,

— говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, на зданиях на пр. Невского были обнаружены граффити и надписи, также бумажные объявления, а у объектов общественного назначения отсутствие урн.

Ирина Мирошник поручила муниципальным инспекторам усилить работу по подготовке предписаний об устранении нарушений в адрес управляющих компаний, которые не привели дворы в порядок.

В адрес ответственных лиц и организаций будут направлены предостережения о недопустимости нарушения требований с установлением сроков для их устранения.

Материалы с фактами нарушения жилищного законодательства передатут госкомитету по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Также глава карельской столицы обратила внимание на факт производства земляных работ на территории общего пользования.

Специалистам поручено по их окончании провести проверку восстановления благоустройства территории производителями работ.