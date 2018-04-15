Мирошник проверила, как в Петрозаводске убирают дворы 

Граффити на стенах, расклеенные объявления и отсутствие урн — такую картину увидела глава карельской столицы.
Сити-менеджер Петрозаводска вместе со специалистами управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства проверила, как на Зареке и Голиковке исполняют требования Правил благоустройства.
— В ходе рейда на придомовых территориях были зафиксированы значительные загрязнения земельных участков, сформированных для эксплуатации многоквартирных домов,
— говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, на зданиях на пр. Невского были обнаружены граффити и надписи, также бумажные объявления, а у объектов общественного назначения отсутствие урн.
Ирина Мирошник поручила муниципальным инспекторам усилить работу по подготовке предписаний об устранении нарушений в адрес управляющих компаний, которые не привели дворы в порядок.
В адрес ответственных лиц и организаций будут направлены предостережения о недопустимости нарушения требований с установлением сроков для их устранения.
Материалы с фактами нарушения жилищного законодательства передатут госкомитету по строительному, жилищному и дорожному надзору.
Также глава карельской столицы обратила внимание на факт производства земляных работ на территории общего пользования.
Специалистам поручено по их окончании провести проверку восстановления благоустройства территории производителями работ.
По материалам: ptzgovorit.ru