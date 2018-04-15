Над Новосибирском замечено неподвижное облако в форме летающей тарелки

Днём 15 апреля над Новосибирском можно было увидеть лентикулярные облака, похожие на НЛО.

Фотографию красивого явления в редакцию НГС прислал читатель Юрий. Он сообщил, что необычное облако заметил примерно в 16:00 в районе метро Октябрьского.

«Никогда не видел ничего подобного, поэтому вам и отправил, — объяснил читатель. — Меня самого заинтересовало явление это. В окошко увидел, смотрю, такая конфигурация интересная. Ну и снял тут же».

Новосибирцы нередко наблюдают над городом природные явления, которые привлекают внимание. Среди них часто встречаются и другие формы облаков. Например, на прошлой неделе в камеру одного из новосибирских фотографов попали серебристые облака.