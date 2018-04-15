Дубинский: США готовятся поставить крест на политическом будущем Порошенко и Яценюка

Как сообщает издание «Страна.ua», о разработке Министерством финансов США санкций против украинских чиновников журналист, ссылаясь на собственные источники, написал на своей странице в Facebook, но вскоре удалил пост.

«Появление такого списка — это реакция «международных партнёров» на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США , в том числе, средств МВФ . Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко Яценюка , окружение которых будет главными фигурантами документа», — заявил креативный продюсер программы «Гроші» Александр Дубинский

« (После публикации документа нынешние руководители страны — ред.) будут выбиты из политического процесса Украины. После чего ни о втором сроке Порошенко, ни о политических перспективах Яценюка сотоварищи уже не будет и речи», — уверен Дубинский.