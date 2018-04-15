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Дубинский: США готовятся поставить крест на политическом будущем Порошенко и Яценюка
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Дубинский: США готовятся поставить крест на политическом будущем Порошенко и Яценюка 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщает издание «Страна.ua», о разработке Министерством финансов США санкций против украинских чиновников журналист, ссылаясь на собственные источники, написал на своей странице в Facebook, но вскоре удалил пост.
«Появление такого списка — это реакция «международных партнёров» на разграбление оборонного бюджета и финансовой помощи США, в том числе, средств МВФ. Что полностью перечеркнет политические перспективы Порошенко и Яценюка, окружение которых будет главными фигурантами документа», — заявил креативный продюсер программы «Гроші» Александр Дубинский.
По его данным, из соратников президента Украины Петра Порошенко в этот список попадут заместитель фракции БПП Игорь Кононенко, первый заместитель главы Совета национальной безопасности Украины и по совместительству давний друг украинского лидера Олег Гладковский, депутат Верховной Рады Александр Грановский, которого СМИ называют смотрящим от президента за правоохранительными органами и судами, а также ещё несколько чиновников, связанных с «Укрпроминвестом». ИЗ числа соратников бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в немилость Штатов попали глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопаности Сергей Пашинский, его заместитель Иван Винник, один из ключевых спонсоров «Народного фронта» Николай Мартыненко.
« (После публикации документа нынешние руководители страны — ред.) будут выбиты из политического процесса Украины. После чего ни о втором сроке Порошенко, ни о политических перспективах Яценюка сотоварищи уже не будет и речи», — уверен Дубинский.
Накануне олигарх Игорь Коломойский после встречи со своим бизнес-партнёром Геннадием Боголюбовым и бывшим главой Администрации президента Украины Борисом Ложкиным заявил, что Порошенко никогда не сможет переизбраться на второй срок, а многие его соратники думают, как бы побыстрее сбежать от него.
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