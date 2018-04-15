Чем занималась тайная лаборатория Гитлера «Кёнигсберг-13»

Королевский замок в Калининграде на острове Кнайпхоф сегодня лежит в руинах. С ним связано немало легенд, и одна из них рассказывает о якобы располагавшейся здесь во времена Третьего Рейха секретной лаборатории «Кёнигсберг-13».

Проект фюрера

В XIV-XVI столетиях замок представлял собой резиденцию Тевтонского ордена, а с 1525 года стал собственностью герцога Пруссии. Под ним лежали подземные туннели и галереи, которые якобы вели во все концы города и даже за его пределы. Их план был обнаружен уже в наши дни. По слухам, именно в подземелье под Королевским замком якобы располагался таинственный бункер, где проводились секретные эксперименты нацистов…

Если верить калининградскому историку Сергею Трифонову, который много лет посвятил расследованию этого вопроса, лаборатория, которая начала свою работу еще до начала Второй мировой войны, носила кодовое название «Кёнигсберг-13», а контролировал ее деятельность лично гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. Она была настолько засекречена, что о ее существовании знало всего несколько человек, включая самого Гитлера. [С-BLOCK]

Как известно, фюрера весьма интересовали различные оккультные вопросы, он увлекался астрологией, магией, гипнозом, различными древними культами. Правда, цель перед собой ставил вполне практическую: заполучить власть над миром. Для этого в Германии даже была создана особая оккультная организация «Аненербе».

Гитлер верил, что эзотерические и духовные знания помогут создать оружие, которое сможет порабощать людей, влиять на их психику. В частности, он уповал на восточные мистические учения. В надежде обрести такое оружие фюрер даже пригласил в Кёнигсберг членов тибетского ордена бон… Во всяком случае, в 1943 году люди встречали на улицах города буддийских монахов в красных и желтых одеяниях…

Что представляла собой лаборатория?

Существуют свидетельства о том, что у лаборатории была и наземная часть. Первые этажи четырех старинных зданий занимали различные религиозные и оккультные артефакты — маски, иконы, оружие. В подвале же стояли ванны со льдом, а в них будто бы хранились глаза домашних животных, доставленные с мясокомбинатов.

Еще там якобы имелся отдел, занимавшийся магией вуду. Его сотрудники делали кукол, изображающих врагов Германии, и вставляли им в глазницы глаза животных. После чего над куклами начинали проводить магические ритуалы, например, кололи их серебряными иглами с янтарными шариками на концах. Говорят, британскому премьеру Черчиллю рассказали об этом, и в августе 1944 года он подверг Кёнигсберг усиленной бомбардировке. Тем не менее здания лаборатории тогда уцелели: они были разрушены только в 1945 году, при штурме города советскими войсками. [С-BLOCK]

Одним из объектов изучения в лаборатории, по словам исследователей, были… сквозняки. Их будто бы даже пытались использовать в качестве оружия. Например, рассказывают, что сотрудники разработали особые тонкие стальные перья, которые, если пустить их по воздуху в определенном направлении, могли поражать жертв насмерть, даже если те находились на значительном расстоянии. Еще убивали людей таким способом: сажали на стул, спинка которого была усеяна дырочками. Если такое повторялось несколько раз, человек простужался и умирал от пневмонии, которую в то время лечить не умели.

Косвенным доказательством существования лаборатории считается такой случай. Как-то в 1929 году Гитлер посетил Кёнигсберг, выступив с речью, в которой были такие слова: «Я пришел взять этот город». Вскоре в местной газете вышла статья известной журналистки, высмеивающая физические и интеллектуальные данные будущего фюрера, а также его высказывания. На следующий день в редакцию явился симпатичный молодой человек, который рассыпался в комплиментах талантливому перу журналистки и в знак признательности преподнес ей букет цветов и шоколадку. После работы несколько сотрудников спустились в кафетерий. Среди них была и та самая журналистка. Сев за столик, она развернула плитку и откусила кусочек. Внезапно раздался хруст стекла. Изо рта женщины полилась кровь, но она продолжала, как в трансе, кусать шоколад… Коллеги с трудом отобрали у нее плитку, начиненную битым стеклом… Через какое-то время в офис редакции была подброшена записка: «Уступи ему город». Те, кто знает об этой истории, уверены, что имел место гипноз, а молодым человеком, выдававшим себя за поклонника журналистки, был кто-то из сотрудников «Кёнигсберга-13».

Конец «Кёнигсберга-13»

После штурма города по его развалинам стали бродить странные люди с пустым взглядом. Казалось, это бездомные, роющиеся в поисках съестного или чего-нибудь ценного. Но впоследствии распространился слух о том, что это были специальные команды, посланные уничтожить следы секретной лаборатории. Один из них выстрелил в русского солдата, попытавшегося разбить кувалдой знак СС на старой каске. Когда бойцы схватили стрелявшего, под рубашкой у него оказались вытатуированы древние тибетские иероглифы и руны. По преданию, на допросе «зомби» раскололся и кое-что поведал о делах лаборатории, где служил. [С-BLOCK]

А что стало с лабораторными архивами? Одна из версий гласит, что они были вывезены из Кёнигсберга, а впоследствии советское правительство передало их американцам в обмен на трофейные немецкие станки. По другой версии, вся документация была спрятана органами госбезопасности . Есть и третья: перед тем как покинуть замок, сотрудники лаборатории затопили подвалы, где хранились папки с документами.

А была ли лаборатория? Официально ее существование ничем не подтверждено, а исследователи делают выводы на основе разрозненных сведений, возможно, никак не связанных между собой. Хотя, учитывая действительный интерес Гитлера и нацистских бонз к тайным наукам, такая лаборатория вполне могла существовать. И вполне возможно, что именно в старинном городе Кёнигсберг…