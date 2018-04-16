В Анапу на лечение доставили девочку, которой пьяная мать откусила губу

Среди пассажиров спецборта девочка из Екатеринбурге. Привезти ее в Анапу обычным транспортом не было возможности, потому что юная пациентка нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В шесть лет ребенок чуть не погиб: пьяная мать страшным образом покусала ее и избила. Девочку госпитализировали с откушенной губой и частично съеденным носом. Суд приговорил 36-летнюю женщину к четырём годам колонии общего режима . Дочь же была отправлена в интернат.

Как прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, спецборт МЧС России оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.