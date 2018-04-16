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В Анапу на лечение доставили девочку, которой пьяная мать откусила губу
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В Анапу на лечение доставили девочку, которой пьяная мать откусила губу 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Самолёт «Сухой Суперджет-100» МЧС России доставил тяжелобольных детей из городов Екатеринбурга, Симферополя и Санкт-Петербурга в лечебные учреждения городов Анапы, Санкт-Петербурга и Москвы.
Среди пассажиров спецборта девочка из Екатеринбурге. Привезти ее в Анапу обычным транспортом не было возможности, потому что юная пациентка нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В шесть лет ребенок чуть не погиб: пьяная мать страшным образом покусала ее и избила. Девочку госпитализировали с откушенной губой и частично съеденным носом. Суд приговорил 36-летнюю женщину к четырём годам колонии общего режима. Дочь же была отправлена в интернат.
Как прокомментировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, спецборт МЧС России оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
На протяжении всего авиарейса пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
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