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Мужчина расстрелял многодетную мать во время трансляции на Facebook
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Мужчина расстрелял многодетную мать во время трансляции на Facebook 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Убийство в прямом эфире произошло утром в минувший четверг, 12 апреля, в городе Шривпорт, расположенном в штате Луизиана на юге США.
Раннита Уильямс — 27-летняя мать троих детей по прозвищу NuNu, вела прямую трансляцию на Facebook, находясь в доме. Все это время в комнате регулярно появлялся ее приятель — 36-летний Джонатан Робинсон.
Будущий убийца вел себя нервно, периодически выкрикивал различные фразы, в том числе — оскорбительного характера.
В какой-то момент от достал ружье и произвел четыре выстрела. Женщина попыталась остановить его, крикнув «прекрати Джонатан», однако после этого Робинсон переключил внимание на подругу послав в нее две пули.
При этом, мужчина произнес «все хотят быть знаменитыми, я сделаю тебя знаменитой» и подвел итог своим действиям фразой «теперь игра закончилась, игра закончилась».
По данным СМИ, убийца забаррикадировался в доме, но все же сдался прибывшим полицейским, после чего был помещен в тюрьму, где устроил дебош в камере.
Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась от полученных ранений.
В полиции отметили, что Джонатан Робинсон неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
В частности, в 2015 году он был фигурантом дела о домашнем насилии — мужчина ворвался в дом своей подруги и начал избивать ее, после чего оказал сопротивление патрульным при задержании.
Он признал свою вину и отделался условным наказанием и испытательным сроком.
Напомним, что в конце марта во время прямой трансляции в Facebook в Техасе едва не погиб мужчина по имени Дэвин Холмс. Его подруга случайно прострелила Дэвину голову.
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