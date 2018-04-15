Готовимся строить баню: определение габаритов и места для постройки

Несмотря на то, что сейчас самый разгар зимы, это оптимальное время для всеобъемлющей подготовки к летнему сезону. Именно сейчас можно спокойно осознать общий объем предстоящих работ, составить смету, запланировать порядок полезных действий. С наступлением относительного тепла уже не будет возможности тратить время на размышления, особенно если вам предстоит серьезное, масштабное строительство. Например, возведение бани. Помимо того, что постройка бани является длительным и сложным процессом, требующим от исполнителей специальных навыков, знаний, умений и опыта, потребуется провести еще и предварительные работы, суть которых заключается в определении масштабов будущего строения и поиске оптимального места для его установки. Сегодня мы поговорим о том, на что ориентироваться и какие параметры учитывать, планируя постройку бани.

При покупке загородного участка логично сразу задуматься о его планировке. Если же вы владеете уже застроенной землей, то придется учитывать множество различных факторов, начиная от размеров и рельефа участка до расположения иных построек, включая, в том числе, и соседские. Первое, что нужно помнить: баня это объект с повышенной пожароопасностью, поэтому любые другие строения на вашем участке должны находиться не ближе чем 6 метров к ней. Доступ к бане должен быть свободным со всех сторон. Если так получилось, что неподалеку от вас располагается водоем, то, можно считать, вам крупно повезло, и баню непременно следует размещать на берегу. Конечно, необходимо учитывать определенные нюансы: например, то, что расстояние до воды должно составлять не менее 13-15 м. Это связано с тем, что, находясь в непосредственной близости от воды, фундамент подвергается риску быстрой деформации и разрушения. Третьим немаловажным аспектом при выборе подходящего места для установки бани становится так называемая «закрытость», ведь процесс посещения бани многоступенчат, предполагает раздевание и омовение, так что лучше будет, если строение окажется максимально скрытым от чужих глаз. Впрочем, эту проблему довольно легко решить, посадив пышные высокие кустарники или плодовые деревья. Если есть возможность поставить строение на возвышенности, тогда вы сумеете обеспечить качественный и быстрый отвод воды, что позволит несколько уменьшить общую стоимость работ. Для более комфортного использования бани зимой вход в нее следует располагать с южной стороны.

Итак, место для бани определено. Теперь следует поразмыслить о ее габаритах и внутренней планировке. Обязательно нужно составить подробный чертеж со всеми необходимыми размерами. Готовые проекты можно заказать у фирм, специализирующихся на производстве бань, однако эту услугу нельзя назвать дешевой; поэтому нередко такие документы находят в открытом доступе в сети интернет. В любом случае, при поиске проекта следует исходить из собственных предпочтений, размеров участка, расположения на нем других строений и имеющихся финансовых возможностей. Специалисты считают, что лучшим материалом для возведения бани является натуральное дерево. Для того чтобы понять, какого размера баня вам нужна, следует определиться с количеством человек, которые могут находиться в ней одновременно. Комфортное пребывание 2-3 человек обеспечит общая площадь помещений не менее чем 10 кв.м. В понятие общей площади входит предбанник, помывочная и парилка; иногда делают небольшой тамбур. Конечно, лучше, если есть возможность, обустроить более просторную баню, с размерами предбанника от 4 до 6 кв.м., помывочной от 5 до 6 кв.м., и с парилкой от 6 до 9 кв.м. Предбанник необходимо сделать теплым и уютным, с окнами, находящимися не ниже 1400 мм от пола; в нем предполагается наличие места для складывания и развешивания вещей, для хранения дров, а также место, где можно расположиться для отдыха. В некоторых случаях допускается выполнение дополнительного отопления в предбаннике, но, как правило, ограничиваются прогревом при помощи поступления тепла, выходящего из помывочного отделения. Обычно помывочная и парилка представлены одним отделением, но в некоторых случаях обустраивают отдельную парильню. Тогда размеры ее высчитываются исходя из потребности 1 кв.м. на 1 человека.

Печь тоже должна соответствовать определенным параметрам: например, подходить по размерам бане и отличаться большой теплоемкостью. Выполняется она из кирпича, конструкцией предусматривается наличие змеевика, каменки и емкости для нагревания воды. Ставят ее не по центру, а в углу помещения. Помывочную принято оборудовать полкой (скамьей), как минимум одной, выше верхнего уровня каменки (выше 1000 мм от пола). Ее габариты должны быть такими, чтобы один человек среднего роста (около 180 см) мог лечь, полностью вытянувшись. Общая площадь помещения для мытья может иметь размер не менее 2 кв.м., высота же должна быть минимальной. Это связано с тем, что большой объем воздушных масс прогреть достаточно сложно, на это потребуется много времени, да и расход топлива окажется значительным. Таким образом, при общих средних габаритах, оптимальная высота бани составляет 2100 мм.