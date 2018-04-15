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Глава Керчи наградил городской Общественный совет
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Глава Керчи наградил городской Общественный совет 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин наградил основателей городского Общественного совета. Мэр поблагодарил тех, кто стоял у истоков его основания.
«Общественный совет Керчи — надежное подспорье в работе городской власти. Было организовано и налажено взаимодействие в решении важных для города и его жителей вопросов. Членам Общественного совета удалось заложить прочный фундамент для его дальнейшей деятельности и успешной работы. В этом заслуга каждого его представителя», — заявил Бороздин в беседе с НСН.
Напомним, первый состав совета был сформирован в 2015 году и проработал три года. Возглавила совет Мазилова Галина Борисовна. В его состав вошли представители различных сфер. Общественники и администрация работали в тесном контакте. Сейчас совет работает уже в новом составе.
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