Глава Керчи наградил городской Общественный совет

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин наградил основателей городского Общественного совета. Мэр поблагодарил тех, кто стоял у истоков его основания.

«Общественный совет Керчи — надежное подспорье в работе городской власти. Было организовано и налажено взаимодействие в решении важных для города и его жителей вопросов. Членам Общественного совета удалось заложить прочный фундамент для его дальнейшей деятельности и успешной работы. В этом заслуга каждого его представителя», — заявил Бороздин в беседе с НСН.

Напомним, первый состав совета был сформирован в 2015 году и проработал три года. Возглавила совет Мазилова Галина Борисовна. В его состав вошли представители различных сфер. Общественники и администрация работали в тесном контакте. Сейчас совет работает уже в новом составе.