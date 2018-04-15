Помойка с видом на «Родину-мать»: улицы Волгограда обросли нечистотами

Улицы поселка Тир в Краснооктябрьском районе Волгограда из-за бездействия коммунальных служб заросли мусором. На площадке, отведенной для сбора олтходов, рядом с контейнерами образовались настоящие горы. Если смотреть на них под опрделенным углом, то пейзаж становится совсем печальным: помойка поселка Тир «красуется» на фоне монумента «Родина-мать зовет!».

— Живу в этом поселке долгие годы, — рассказал V1.ru местный житель. — И только последние два года я наблюдаю такую картину. Пишем, жалуемся — все бестолку. А как посмотришь на «Родину-мать» на заднем плане, так, простите за лирику, сердце кровью обливается. Наши отцы город защищали, а мы теперь сами себе под нос гадим и мусор рахгрести не можем. Очень стыдно за местную власть.

То, как долго не вывозят мусор из поселка Тир на севере Волгограда, можно судить по предательски торчащей из кучи новогодней елке.

В последнее время «мусорная тема» для Волгограда стала особенно актуальной. Сообщения поступают V1.ru из разных районов города. Одинаково страдают жильцымногоквартирных домов и частного сектора. Чаще всего причиной огромных свалок на улицах является бездействие коммнульных служб и отсутствие должного надзора со стороны администрации города.