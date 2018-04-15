Офицеры и ветераны ВДВ рассказали подрастающему поколению о вековом юбилее Рязанского десантного училища

Более 5000 учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений приняли участие в специальных военно-патриотических и информационно-пропагандистских акциях.

В ходе подготовки к празднованию 100-летия Рязанского гвардейского воздушно-десантного командного училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова более 5 тысяч учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений приняли участие в специальных военно-патриотических и информационно-пропагандистских акциях, где юноши и девушки впервые узнали о традициях и возможностях главной кузнице офицерских кадров для Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Псков и Ставрополь. В первом квартале 2018 года информационно-пропагандистские акции проводились в городах Камышин