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Делегация юнармейцев Челябинской области приняла участие в открытии бюста Героя в Крыму
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Делегация юнармейцев Челябинской области приняла участие в открытии бюста Героя в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Открытие состоялось в рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине начала освобождения Крыма от фашистских захватчиков.
Делегация юнармейцев Челябинской области приняла участие в открытии бюста Героя Советского Союза Ивана Бережного в п. Суворово в Крыму.
Открытие состоялось в рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине начала освобождения Крыма от фашистских захватчиков в городе Армянске. Во время церемонии открытия глава Армянска Игорь Нижник, глава администрации города Василий Телиженко, депутат Госсовета Республики Крым Алексей Андреев, руководитель делегации челябинцев Игорь Михайлов подчеркнули важность сбережения памяти о подвиге нашего народа, о цене Победы, призвали детей и родителей знать и уважать историю Отечества.
Юнармейцы Челябинской области во главе с начальником регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Алексеем Зязевым прибыли в начале апреля в Крым для продолжения поисковых работ на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны на Перекопе.
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