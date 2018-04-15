Делегация юнармейцев Челябинской области приняла участие в открытии бюста Героя в Крыму

Открытие состоялось в рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине начала освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

Открытие состоялось в рамках мероприятий, посвященных 74-й годовщине начала освобождения Крыма от фашистских захватчиков в городе Армянске . Во время церемонии открытия глава Армянска Игорь Нижник, глава администрации города Василий Телиженко, депутат Госсовета Республики Крым Алексей Андреев , руководитель делегации челябинцев Игорь Михайлов подчеркнули важность сбережения памяти о подвиге нашего народа, о цене Победы, призвали детей и родителей знать и уважать историю Отечества.

Юнармейцы Челябинской области во главе с начальником регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Алексеем Зязевым прибыли в начале апреля в Крым для продолжения поисковых работ на местах ожесточенных сражений Великой Отечественной войны на Перекопе.