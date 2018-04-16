Китаец с российским паспортом решил объехать на коне города ЧМ-2018 

Китаец Цзин Ли решил объехать города, где этим летом пройдут игры чемпионата мира по футболу, сообщает «МИР 24». Начал он с теплого Сочи.
Путешественник собирается проехать более пяти тысяч километров. Цзин Ли родился в Китае, но сейчас живет в России — десять лет назад он получил гражданство. По большой стране Цзин Ли любит путешествовать верхом на коне. Карамана — так зовут жеребца — он получил в подарок от жителей Карачаево-Черкесии. «Много меня принимают, можно дать лошади отдохнуть», — говорит путешественник Цзин Ли.
Верхом на коне Цзин Ли уже ездил из Башкирии до Пекина — на летнюю Олимпиаду. Теперь путешественник намерен посетить Ростов-на-Дону, Волгоград, Самару, Саранск, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Завершить свой заезд он намерен в Москве, на закрытии чемпионата мира по футболу.
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