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Китаец отправился в конный поход по городам ЧМ-2018
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Китаец отправился в конный поход по городам ЧМ-2018 

Национальная Служба Новостей 24 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Китайский путешественник с российским паспортом Цзин Ли отправился в одиночку по российским городам, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Первым пунктом остановки конного похода стал город Сочи, сейчас Ростов-на-Дону готовится принять весьма необычного гостя.
К слову, своего коня по кличке Караман Цзин Ли получил в подарок от жителей Карачаево-Черкесии. Как пишет Рен-ТВ, большой поклонник Россию, перебрался в нашу страну еще 20 лет назад, женившись на русской девушке и сменив гражданство.
Добавим, путешествовать верхом ему уже доводилось — из Башкирии до Пекина, на Летнюю Олимпиаду.
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