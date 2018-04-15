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Спасибо Туркменистану: 3 июня станет Всемирным днем велосипеда
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Спасибо Туркменистану: 3 июня станет Всемирным днем велосипеда 

Мир24 1 час назад
Генеральная Ассамблея ООН на 82-м заседании 72-й сессии единогласно приняла две резолюции, внесенные Туркменистаном. Одна из них провозглашает 3 июня Всемирным днем велосипеда, другая посвящена спасению Аральского моря, сообщает Turkmenportal.
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