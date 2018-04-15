Билборды в поддержку братьев Магомедовых установлены в Хунзахском районе

На территории Хунзахского района установили билборды с портретами братьев Магомедовых.

Также на сайте change.org по ссылке любой желающий может подписать петицию за открытое и беспристрастное рассмотрение дела Зиявудина Магомедова.