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Билборды в поддержку братьев Магомедовых установлены в Хунзахском районе
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Билборды в поддержку братьев Магомедовых установлены в Хунзахском районе 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
На территории Хунзахского района установили билборды с портретами братьев Магомедовых.
Также на сайте change.org по ссылке любой желающий может подписать петицию за открытое и беспристрастное рассмотрение дела Зиявудина Магомедова.
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