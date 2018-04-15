Весна Победы: фотохроника разгрома фашистов в Крыму 

В эти дни Крым отмечает 74-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Операция по разгрому врага на полуострове началась 8 апреля 1944 года и продлилась 35 суток. В ней с обеих сторон приняли участие до 700 тыс. человек, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей. В ходе Крымской наступательной операции Красная армия потеряла около 18 тыс. человек, еще 67 тыс. получили ранения. Потери вермахта только на суше составили 100 тыс. человек, в том числе более 61 тыс. попали в плен.
В годовщину вытеснения фашистов с полуострова РИА Новости Крым решил показать хронологию тех событий в снимках, сделанных на полях сражений и в освобожденных городах. Что из этого получилось — смотрите в фотоленте.