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17-летняя дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда
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17-летняя дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
17-летняя Эрика является приемной дочерью популярного шоумена. Она родилась в первом браке нынешней жены Урганта Натальи Кикнадзе. Но телеведущий не делит детей в семье на чужих и своих. Он всех троих одинаково любит. Старшая Эрика довольно часто публикует красивые снимки в своем аккаунте, но редко сообщает что-то откровенное. Однако, недавно девушка буквально ошарашила подписчиков снимком с симпатичным молодым человеком и лаконично подписала пост: «Обожаю тебя!» Как зовут парня, с которым она обнимается и явно находится в романтических отношениях, девушка не сообщила. Фанаты, тем не менее, немедленно прокомментировали увиденное: «Какие вы красивые, просто невероятные», «Это так мило, счастья вам», «Отлично смотритесь вместе».
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Напомним, в недавнем интервью Иван Ургант рассказывал, что старается разделять интересы своих детей и поддерживать их увлечения. Он воспитывает в наследниках уважительное отношение не только к окружающим, но и к деньгам. Эрика, воспитанная таким папой, не раз писала в социальной сети, что не понимает, почему ее сверстники из обеспеченных семей с таким насаждением хвастаются богатством: «Мне странно видеть, как они все выпендриваются своими сумками, яхтами, дорогими машинами, украшениями. Причем деньги не их, а родителей». Падчерица Урганта предпочитает уделять время не шопингу или постоянным поездкам за границу, а спорту и учебе. В нынешнем году ей предстоит поступать в высшее учебное заведение, — пишет starhit.ru.
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