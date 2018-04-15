Пылесосы вышли на уборку столицы Карелии 

Специальная техника убирает улицу Правды.
После механизированной уборки зимнего смета улицы Петрозаводска очищаются пылесосами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
14 апреля уборка специальными машинами прошла на проспекте Ленина, площади Ленина и началась на проспекте Карла Маркса. Сегодня после завершения работ на проспекте Карла Маркса пылесос приступает к уборке улицы Правды.
Напомним, с понедельника на уборку выйдет тротуарный пылесос. Активную фазу работ по очистке городских территорий планируется завершить к первым майским праздникам.
По материалам: ptzgovorit.ru