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Волгоградские велосипедисты открыли новый сезон пробегом в Волго-Ахтубинскую пойму
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Волгоградские велосипедисты открыли новый сезон пробегом в Волго-Ахтубинскую пойму 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградские велотуристы открыли новый сезон 25-километровым пробегом и отдыхом на берегу Ахтубы.
Любители активного отдыха, наконец дождавшись весны, достали велосипеды и провели активные выходные в живописном месте под Волгоградом.
Уже усыпаны первоцветами полянки
— Мы каждый год открываем сезон примерно в это время, — делится один из участников велоклуба Валерий Шеянов. — Закрываем обычно в середине октября, но есть и те, кто круглый год катает. С каждым годом таких людей становится все больше.
«Паровозик» двухколесных прибывает к месту назначения
Волгоградцы на велосипедах собрались субботним утром у «танцующего» моста и дружным паровозиком двинулись через мост в пойму, в назначенное место. Дорога в один конец составила 25 километров. Отдыхали разнообразно: был и велобиатлон, и игры с конкурсами, и, конечно, еда, приготовленная на костре.
Для тех, кто не слишком устал, — велобиатлон
— Обычно набирается человек 200, в течение дня кто-то приезжает, кто-то уезжает, некоторые ставят палатки и остаются с ночевой, — продолжает Валерий Шеянов. — Вечером — большой костер и много маленьких, общение, песни под гитару. Утром сборы и отъезд.
Из городских квартир — на воздух и простор
Любителей активного отдыха становится все больше
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