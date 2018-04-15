Загадочная и мучительная болезнь Ленина, живой куклы Сталина

Можно сказать, что Владимир Ленин жил в постоянном нервном припадке. По крайней мере, об этом свидетельствует его длинная история болезни: мигрени, бессонницы, нервозное состояние. В коммунистической мифологии агоническая болезнь, убившая большевистского лидера в 53 года, представляется той ценой, которую нужно было заплатить за жизнь полнейшей самоотдачи. Хотя, возможно, его сгубил сифилис. Только из дневника его личного врача Крамера становится ясна возможная причина его смерти — наследственная болезнь мозга, затруднявшая поток крови и безвременно убившая Ленина, его отца и двух его братьев.

С 1921 года симптомы нервного перевозбуждения лидера страны стали настолько очевидны, что болезнь пришлось скрывать. За три года до этого Ленин пережил покушение, в результате которого получил тяжелые ранения. Однако, согласно легендам, хроническая слабость была вызвана изнурительной работой по 17 часов в день.

Испанский аналитик Федерико Хименес Лосантос (Federico Jiménez Losantos) пишет в своей работе «Воспоминания о коммунизме» («Memoria del comunismo»), что чисто психиатрические проблемы Ленина начались задолго до этого: «Его нервы были не в порядке уже в 1900 году, что приводило к сильнейшим головным болям и приступам гнева. Этот недостаток — сменяющиеся приступы гнева и бессилия, жестокости и слабости, — хоть и восполнялся личной харизмой, но заразил всех женщин в его окружении. Они держали в секрете болезнь Ленина».

Благодаря фазам спокойствия, сменявшим приступы, Ленин держался годами, но с приходом к власти на него легли огромные обязанности. В мае 1922 года напряжение вылилось в первый инсульт, и на время он должен был отойти от политики. Последующее ухудшение его здоровья только подтвердило то, что, даже когда он произносил длинные речи, мозг его все хуже и хуже воспринимал информацию.

Тот, кто дает или отнимает цианистый калий

По воспоминаниям сестры Ленина Марии Ульяновой , тот, предвидя, что проблемы с циркуляцией крови могут парализовать его, попросил Сталина, когда наступит момент, дать ему цианистый калий, чтобы избавить его от боли. Ульянова вспоминала, что уже в 1922 году «В. И. просил ему доставить яд, так как время исполнить данное обещание пришло. Сталин обещал. Они поцеловались с В. И., и Сталин вышел». Сомневаясь в том, что Сталин выполнит обещание, Ленин спросил соратника: «Лукавите?», на что Сталин ответил: «Когда же вы видели, чтобы я лукавил?»

Сначала по рекомендации врачей, потом по политическим причинам Сталин хранил письменную просьбу Ленина до 1924 года, пока шла молчаливая и порой грубая борьба за власть между ним и умирающим.

17 декабря 1922 года Пленум ЦК возложил на Сталина «персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, так и переписки». Тогда, несмотря на свое обещание, он отклонил возможность применения цианистого калия, поскольку ему «не хватит сил выполнить просьбу Ильича, и вынужден отказаться от этой миссии, как бы она ни была гуманна и необходима».

Можно подумать, что Сталин из дружеских чувств и человеческой слабости не смог дать цианистый калий своему товарищу. Эту версию не подтверждают ни жесткость его характера, ни длинный список его жертв, ни свидетельства очевидцев.

Через несколько дней после решения пленума Сталин узнал, что Ленин отправил письмо по вопросам внешней торговли Троцкому, с которым Сталин вскоре должен был столкнуться в борьбе за власть. Сталин не только отказал Ленину в яде, но и предупредил его жену, Надежду Крупскую , что в случае насильственной смерти Ленина она предстанет перед судом. Мало того, в одном из телефонных разговоров Сталин до слез оскорбил Крупскую, которую считал поборницей Троцкого, и грозил ей разбирательствами перед партией.

Хотя жена Ленина сначала и скрывала от больного мужа тот телефонный звонок, все возрастающее недовольство Ленина действиями Сталина в Грузии в 1923 году воодушевило Крупскую. Она рассказала о звонке, и Ленин в ярости писал Сталину: «Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения».

Прижизненная мумификация

В очередном приступе безграничной власти, Сталин ответил Ленину только через месяц: «Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое или непозволительное, предпринятое „против“ Вас, ибо никаких других целей, кроме цели быстрейшего Вашего выздоровления, я не преследовал. Более того, я считал своим долгом смотреть за тем, чтобы режим проводился. Мои объяснения с Н. Кон. подтвердили, что ничего, кроме пустых недоразумений, не было тут, да и не могло быть. Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения „отношений“ я должен взять назад сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя „вина“ и чего собственно от меня хотят».

«Ничего, кроме пустых недоразумений, не было тут, да и не могло быть» — в переводе на русский означало, что жене Ленина стоило прекратить сотрудничать с Троцким и помогать мужу покончить с собой, поскольку он, Сталин, и только он, несмотря на предыдущее обещание, мог решать, когда кто умрет. Эти два письма положили конец господству приближенных к Ленину. С тех пор вождь русской революции стал фигурой политически неактивной. А активной только тогда, когда на это давал добро новый лидер. С медицинской точки зрения Ленин постепенно превращался в куклу, неспособную пошевелить рукой, умножать числа или произносить осмысленные фразы. Приступы, начинавшиеся внезапно, могли продолжаться долгие часы. Он испытывал постоянную боль до самой своей смерти. Сталин же, отдавший позднее приказ о мумификации Ленина, играл в эти последние месяцы роль всемогущего кукловода.