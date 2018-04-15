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В Узбекистане откопали уникальное зороастрийское резное панно
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В Узбекистане откопали уникальное зороастрийское резное панно 

Мир24 1 час назад
В Самаркандской области Узбекистана археологи обнаружили уникальную многоперсонажную композицию, вырезанную на дереве. Панно украшало стены дворца одного из древних правителей Средней Азии, сообщается на сайте Академии наук республики.
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