На территории Узбекистана найдено зороастрийское резное панно

Эта первая подобная находка в истории археологии Средней Азии.

Ученые обнаружили уникальную многоперсонажную композицию, вырезанную из дерева, которую можно отнести к периоду зороастризма. Данный артефакт был обнаружен в ходе раскопок в Самаркандской области Узбекистана . Находкой поделились в пресс-службе Академии наук республики.

— Эта первая подобная находка в истории археологии Средней Азии, которая является уникальным открытием мирового значения, — подчеркнули в пресс-службе.

По ее данным, раньше на левом берегу канала Даргом на территории Самаркандской области располагался загородный дворец, который принадлежал правитеям доисламского периода (до VIII века).

Внутри цитадели обнаружили парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где, как предполагают узбекские ученые, на троне восседал правитель. Стены зала украшали резные деревянные панно.

— Обнаруженное в ходе раскопок панно размером 124х141 сантиметров состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами. На его лицевой стороне вырезана композиция из человеческих фигур, размещенных в четыре яруса. Всего в композицию включено 46 фигур, — сообщает пресс-службе.

Узбекские ученые предполагают, что основным сюжетом композиции является поклонение зороастрийскому божеству, сидящему на троне в образе лежащего льва. К нему на поклон двигаются люди с различными дарами. Ниже изображены музыканты. В следующем нижнем ярусе — коленопреклоненные фигуры дароносцев. Два персонажа в центре помещены перед алтарем.

В настоящее время раскопки на этом объекте продолжаются, отметили в пресс-службе Академии наук, сообщает Интерфакс

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