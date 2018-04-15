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В Воткинске запретили выходить на лед городского пруда
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В Воткинске запретили выходить на лед городского пруда 

ИА «Сусанин» 22 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. В Воткинске запретили выходить на лед городского пруда. Ограничение вступило в силу 13 апреля, сообщается на сайте администрации.
«Указанным распоряжением с 13 апреля 2018 года введен запрет выхода на лед акватории Воткинского пруда и других водоемов, расположенных на территории муниципального образования», — говорится в сообщении.
Руководителям предприятий рекомендовали провести среди своих работников разъяснительную работу об опасности передвижения по непрочному, подтаявшему льду.
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