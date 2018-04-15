В Воткинске запретили выходить на лед городского пруда

Воткинск. Удмуртия . В Воткинске запретили выходить на лед городского пруда. Ограничение вступило в силу 13 апреля, сообщается на сайте администрации.

«Указанным распоряжением с 13 апреля 2018 года введен запрет выхода на лед акватории Воткинского пруда и других водоемов, расположенных на территории муниципального образования», — говорится в сообщении.

Руководителям предприятий рекомендовали провести среди своих работников разъяснительную работу об опасности передвижения по непрочному, подтаявшему льду.